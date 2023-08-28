Otoparktan 3 motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otoparktan çevre emniyet tellerinin kesilerek 3 adet motosikletin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve çevresinde çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili E.Ş. ve M.Y. isimli 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler İncirliova Osmanbükü Mahallesi’nde çaldıkları 1 adet motosiklet ile aynı gün yakalandı. Ele geçirilen motosiklet yediemin deposuna teslim edilirken, çalıntı diğer iki motosikleti bulma çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

