Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de, otoyolda geri giden otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 16 Eylül'de, Edirne istikametine giden sürücü Levent Karahan idaresindeki otomobile, yolda geri giderken arkadan gelen bir tır çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Levent Karahan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan Elif K. de hastanede tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren sürücü Karahan ile yaralanan Elif K'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli oldukları öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücü Karahan'ın Silivri mevkisinde çıkış yapacağı sapağı kaçırınca sağ şeritte geri gitmeye başlaması, aynı yönde ilerleyen bir tırın da Karahan'ın kullandığı otomobile arkadan çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere vuran otomobildeki sürücünün sıkışması da görüntülere yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz