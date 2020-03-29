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Otoyollardaki tabelalara ‘Evde Hayat Var’ yazıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 29.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

100 ve otoyollardaki tebalalara koyduğu “Evde Hayat Var” yazısı ile uyardı.Önemli günlerde ve karayolundaki olumsuz durumlarda karayolu üzerindeki led tabelalarda uyarılar yayınlayan Karayolları Genel Müdürlüğü bu defa da sürücüleri evde kalmaları konusunda uyarı yazısı yayınladı.

Otoyollardaki tabelalara ‘Evde Hayat Var’ yazıldı

100 ve otoyollardaki tebalalara koyduğu “Evde Hayat Var” yazısı ile uyardı.
Önemli günlerde ve karayolundaki olumsuz durumlarda karayolu üzerindeki led tabelalarda uyarılar yayınlayan Karayolları Genel Müdürlüğü bu defa da sürücüleri evde kalmaları konusunda uyarı yazısı yayınladı. Özellikle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte en önemli karayolu güzergahı olan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı Boludağı Düzce kesimindeki led tabelalara “Evde hayat var” uyarısı yazan Karayolları Genel Müdürlüğü böylece karayolunu kullanan sürücülere de evde kal mesajını verdi.

Otoyollardaki tabelalara ‘Evde Hayat Var’ yazıldı

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