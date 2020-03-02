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Ötüken’den ‘Ordu Millet’ yürüyüşü

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kayseri Ötüken Derneği tarafından İdlib saldırısında hayatlarını kaybeden şehitleri anmak ve Türk Milletinin acısını paylaşmak ve ordu askerlerine destek vermek amacıyla Talas Hocalı Anıtı Parkı’nda ‘Ordu Millet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.Burada yapılan basın açıklamasında, Türk Milleti birlik ve beraberliğe davet edilerek, “Tarihimizde pek çok zorlu dönemi atlatan milletimizin, bu dönemi de aşacağına olan inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.Açıklama sonrası şehitlerin isimleri tek tek okunurken, dernek mensupları da “Burada!” diye bağırdılar.

Kayseri Ötüken Derneği tarafından İdlib saldırısında hayatlarını kaybeden şehitleri anmak ve Türk Milletinin acısını paylaşmak ve ordu askerlerine destek vermek amacıyla Talas Hocalı Anıtı Parkı’nda ‘Ordu Millet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.
Burada yapılan basın açıklamasında, Türk Milleti birlik ve beraberliğe davet edilerek, “Tarihimizde pek çok zorlu dönemi atlatan milletimizin, bu dönemi de aşacağına olan inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama sonrası şehitlerin isimleri tek tek okunurken, dernek mensupları da “Burada!” diye bağırdılar. Ardından Talas Belediyesi tramvay durağına kadar şehitler için sloganlar eşliğinde ‘Ordu Millet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.
Dernek mensupları, ‘Hocalı Soykırımı’ şehitlerini de andılar. 2015 yılından beri geleneksel hale getirilen ‘26 Şubat 1992 Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan Hocalı Soykırımı’nı anma etkinliği2 de Talas Hocalı Anıt Parkı’nda gerçekleştirildi.
Okunan basın bildirisinin ardından anıtın önüne karanfil ve çelenk bırakan dernek üyeleri, Hocalı’da hayatını kaybedenleri andılar. Ermenistan’ı kınayan sloganların atılmasının ardından, hazırlanan bildiri vatandaşlara dağıtılarak katliam hakkında bilgilendirildi.
Dernek tarafından gerçekleştirilen iki etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi göstererek destek verdi.

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Kocasinan
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