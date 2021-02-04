Oyak Renault ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden iş birliği

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasında, genç girişimcilerin projelerini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandı. Oyak Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ile BAU ortaklığıyla dijital dönüşüm konuları ve genç yetenek programları hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, BAU Teknoloji Transfer Ofisi'ne (TTO) bağlı genç girişimciler, Oyak Renault inovasyon laboratuvarı ve yazılım geliştirme topluluğuna dahil olabilecek. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura katılırken, genç yeteneklere yönelik gerçekleştirilecek programlar, dijital dönüşüm konuları ve iş birliği fırsatları da ele alındı. Oyak Renault İnsan Kaynakları ve Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı, gençleri iş yaşamına ve hayata hazırlamak, kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak artırmanın hedeflendiği CO-OP İş Birliği Niyet Protokolü'nün imza töreni de gerçekleştirildi. Protokol kapsamında, gelecek dönemde üniversite stajı, tersine mentorluk, markalı dersler, tanıtım seminerleri gibi genç yetenek programlarında iş birlikleri yapılacak.

- "Gençleri desteklemeye devam edeceğiz" Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarına her alanda hız veren Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençleri desteklemeye, onların heyecanlarını Oyak Renault ailesinin bilgi birikimi ve Ar-Ge konusundaki deneyimiyle birleştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi ile yapmış oldukları iş birliğinin kendileri için büyük önem arz ettiğini aktaran Aoun, "Umarım bugün önemli bir adımını attığımız bu iş birliğiyle sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan gücünün artırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek teknolojilerin oluşturulması için de önemli bir zemin hazırlamış olacağız. Bu projenin başlatılmasında emeği geçen, başta Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura'ya, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ve Oyak Renault'nun değerli yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.