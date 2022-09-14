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Oyak Yatırım, Kanadalı Aquanow firması ile mutabakat imzaladı

14.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyak Yatırım, Kanadalı Aquanow firması ile mutabakat imzaladı

İSTANBUL (AA) - Oyak Yatırım, Türkiye ve komşu ülkelere dijital varlık hizmetleri sunmak amacıyla Kanadalı altyapı şirketi CLTS Technologies Ltd. (Aquanow) ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, ürün portföyünü her geçen gün geliştirerek artıran şirket, sermaye piyasaları ve finansal hizmetler alanlarında gelişen teknoloji ile yaygınlaşan dijitalleşme yönünde adımlar atıyor.

Bu çerçevede Oyak Yatırım, Türkiye ve çevre ülkelerdeki dijital varlık hizmetleri potansiyelini araştırmak, dijital varlıklar ve blockchain alanında teknoloji/saklama/altyapı konularında hizmet iş birliklerini değerlendirmek üzere Kanadalı Aquanow firması ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Merkezi Kanada'da bulunan Aquanow firması, bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede 200’ün üzerinde kurumsal müşteriye dijital varlıklar konusunda altyapı ve finans hizmetleri sundu.

Firma her ay yüzlerce finans kuruluşu, işletme ve internet platformuna milyarlarca dolar değerinde dijital varlık hizmeti veriyor.

Oyak Yatırım ve Aquanow arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye'deki sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunulması amacıyla, mevzuata uyum, dijital varlık güvenliği, varlıkların dijitalleştirilmesi süreçleri, blockchain tabanlı işlemler, dijital varlıkların saklanması ve dijital varlık yatırımları konuları başta olmak üzere bu alanda sunulabilecek alternatif hizmetler değerlendirilecek.

Ayrıca anlaşma uyarınca Türkiye'de uygulamaya alınacak yasal düzenlemelere mümkün olan en hızlı şekilde hazır olabilmek adına gerekli çalışmalar yapılacak, karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

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