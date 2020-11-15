Öykü Çelik ve Sosa da oradaydı! Rezidansta 70 kişilik parti!

Koronavirüs pandemisi gece hayatının erken saatte bitmesi eğlenceseverleri sosyetik ev partilerine yönlendirmişti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son olarak iş insanı Ali Cem Resne’nin Rumelihisarı'nda bulunan 4 katlı villasında yapılan eğlenceden sonra, bu etkinliğin bir benzeri geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir rezidansta gerçekleşti.

Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu'nun katıldığı etkinlik, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Partiye katılanlar arasında oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın da bulunduğu iddia edildi. Sosa ve Çelik'in eğlence bittikten sonra görüntü vermemek için rezidansın otoparkından çıkış yaptığı öne sürüldü.

Sabaha kadar süren partiden çıkan kişiler, yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.

