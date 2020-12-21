Oyun girişimcisi Murat Kahraman: “Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin dijital oyun sektörünü değerlendirmek ve oyun girişimciliğini konuşmak üzere alanın ünlü isimlerinden biri olan dijital oyun girişimcisi Murat Kahraman’ı çevrimiçi ortamda öğrencileriyle buluşturdu.

OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın moderatörlüğünü yaptığı Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamındaki söyleşi Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sosyal medya kanalından yayınlanan söyleşiye Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden çok sayıda üniversite öğrencisinin yanı sıra lise öğrencilerin de ilgisini çekti.

“Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor”

20 yılımı internet sektöründe medya, telekom, reklam, e-ticaret ve oyun alanların da geçirdiğini belirten Murat Kahraman. “Oyun Girişimciliği dünyada çok konuşulan bir alan ama Türkiye’de daha çok konuşulan bir sektör. 20 yıldır internet ve oyun sektöründe çalışıyorum, bu da beni oyun sektöründeki en yaşlı kişilerden biri yapıyor. Oyun sektöründe çalışan kişilerle bir araya geldiğimizde gerçekten aramızda 15 yaşın üstünde fark olduğunu görüyorum. Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.