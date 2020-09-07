Oyun parkları düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ekipleri çocuk parklarına detaylı temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak yapıyor.

COVİD-19 pandemisi ile mücadele tüm hızıyla sürerken Edremit Belediyesi temizlik işleri çocukların yoğun olarak zaman geçirdiği çocuk parklarında dezenfekte ve detaylı temizlik işlerini aralıksız devam ettiriyor. Edremit Belediyesi Basın Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı “COVİD-19 pandemisi önlemleri kapsamında kentimiz genelinde bulunan oyun parklarında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.” Dedi.

