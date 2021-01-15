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Oyuncak müzesi çocuklar için hizmet verecek

15.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’da bir ilk olarak ilçeye kazandırdığı Oyun ve Oyuncak Müzesi pandemi tedbirleri kapsamında çocukların dışarıya çıkabileceği 13.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecekKaraköprü Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı saatlerde sokağa çıkabilen 20 yaş altı için bir hizmet sunarak zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa’da bir ilk olarak ilçeye kazandırdığı Oyun ve Oyuncak Müzesi pandemi tedbirleri kapsamında çocukların dışarıya çıkabileceği 13.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek
Karaköprü Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı saatlerde sokağa çıkabilen 20 yaş altı için bir hizmet sunarak zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyor. İlçeye kazandırılan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pandemi nedeniyle bir süredir hizmet vermezken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla artık çocukların sokağa çıkabileceği 13.00-15.00 saatleri arasında açılarak hizmet verecek. Çocuklar bu saatlerde her türlü hijyen ve dezenfekte işlemi yapılan oyuncak müzesini ziyaret ederek geçmişten günümüze ulaşan oyuncakları ve bahçedeki çizgi film kahramanlarının maketleri görebilecek.
Baydilli’nin Şanlıurfa’ya kazandırdığı Oyun ve Oyuncak Müzesi 2 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösterirken, çocukla ve veliler tarafından beğeni topladı.

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