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Oyuncu Bade İşçil'in iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Yanıt gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 10:41
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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Bade İşçil'in, iş insanı Saadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu, ilişki iddialarıyla ilgili konuştu.

Oyuncu Bade İşçil'in iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Yanıt gecikmedi

Oyuncu Bade İşçil yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu.

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Ünlü oyuncunun iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaptığı sırada görüntülendi. Aşk iddiaları ünlü oyuncuya soruldu.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen İşçil, "Öyle haberler çıkmış, zaten gerekli açıklamayı da yaptım, Sadettin Saran'ı da Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı oradan ismini duymuştum, tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim, arkadaşlar yanımda illaki birinin olmasına gerek yok, ben kendim de mutluyum, adı konmuş hiçbir şey yok, gerçekten söylerim olduğunda, tık yok şu an" ifadelerini kullandı.

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