YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı

Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı

29.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazasında yaralandı

1/

Sinema ve dizi oyuncusu İlker Aksum, Adana'da kullandığı cipin devrilmesi sonucu yaralandı.

Aksum'un kullandığı 34 CVS 562 plakalı cip, Merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Devrilen araçta yaralanan Aksum'un yardımına çevredeki esnaf koştu. Araçtan çıkartılan Aksum, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya müdahale eden esnaf Mustafa Öztürk, gazetecilere, araçtan çıkardıkları yaralının oyuncu olduğunu daha sonra fark ettiğini söyledi.

Aksum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Çukurova'da ekim alanları genişleyen ayçiçeğinden 225 bin ton rekolte bekleniyorÇukurova'da ekim alanları genişleyen ayçiçeğinden 225 bin ton rekolte bekleniyor
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Adana İlker Aksum

Adana Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:31

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Uçar Eczanesi
Seyhan
Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.