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  4. Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu! "Çok güzel olmuşsun"

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu! "Çok güzel olmuşsun"

29.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şansımı Seveyim, Afili Aşk, Çilek Kokusu gibi projelerde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat ekranların tanınan simalarından biri oldu. Yaklaşık 13 yıldır oyunculuk kariyerine devam eden Bayat, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu! "Çok güzel olmuşsun"

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat tatilin keyfini çıkarıyor. Mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bayat, son pozuyla dikkat çekti.

TATİL POZU VERDİ

32 yaşındaki oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, tatil pozuyla adından söz ettirdi. Bayat'ın o pozu, takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu!

Bayat, eğitimini ğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu!

Rol aldığı projelerle adını duyurdu.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu!

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu!

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