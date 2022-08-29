Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'tan tatil pozu! "Çok güzel olmuşsun"

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat tatilin keyfini çıkarıyor. Mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bayat, son pozuyla dikkat çekti.
32 yaşındaki oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, tatil pozuyla adından söz ettirdi. Bayat'ın o pozu, takipçilerinden tam not aldı.
Bayat, eğitimini ğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim aldı.
Rol aldığı projelerle adını duyurdu.
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