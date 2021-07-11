YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Antalya Şubesi genel kurulunda konuştu:

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Antalya Şubesi genel kurulunda konuştu:

11.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni dönemde sendikacılığın tarzı değişti. Oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ben bileceğim ne alabilirim, karşımızdaki ne verebileceğini bilecek. Bildiğimin ötesinde başka bir şey talep etmeyeceğim"

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, yeni dönemde sendikacılığın tarzının değiştiğini belirterek, "Oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ben bileceğim ne alabilirim, karşımızdaki ne verebileceğini bilecek. Bildiğimin ötesinde başka bir şey talep etmeyeceğim." dedi.

Ahmet Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası Antalya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikaların, sivil toplum örgütleri ve demokrasilerin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Sendikanın olduğu ortamda hem sendikanın demokrasiye hem de demokrasinin sendikaya katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Peki demokrasi için bunlar yeterli mi? Hayır. Bir başka şeye daha ihtiyaç var, yönetim tarzı ya da yönetişim tarzı. Biz sendikacılıkta, bir başkası bankacılıkta kanaat önderi. Ancak gelinen noktada bize ne kadar bu konularda danışılıyor, karar süreçlerine ne kadar dahil oluyorsunuz bunlar çok önemli. Bunların yanında siyasi hava da önemli. Sendika 'ben masaya vururum alırım' diyemez. Bunların dönemi artık geçti." diye konuştu.

- "Akıllı sendikacılık yapıyoruz"

Eroğlu, yeni bir çağın başladığını ve ellerindeki en büyük "silahın" sosyal medya alanları olduğunu dile getirdi.

Bu sahaya hakim olanın birçok konuda da hakimiyeti elde ettiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde sendikacılığın tarzı değişti. Oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ben bileceğim ne alabilirim, karşımızdaki ne verebileceğini bilecek. Bildiğimin ötesinde başka bir şey talep etmeyeceğim. Çünkü ülkeyi biliyorum, ekonomiyi biliyorum, bankalarımızı biliyorum. Bizim için öncelikli şeref bankaların kimliklerine sahip olmaktır. Öncelikli hedefimiz bankalara hizmet etmektir. Kimliğimize sahip çıkacağız, kurumlarımıza sahip çıkacağız ama sendikacıyız. Yaptığımız işin bir hassasiyeti, bir dengesi var. Bunu göstermek zorundayız. Akıllı sendikacılık yapıyoruz. Ne talep etmemiz gerektiğine üyelerimizle görüşerek, bir plan çizerek karar veriyoruz. Derdimiz de zaten kavga etmek değil. Zaten iklim ona müsait değil. Yapacağımız karşılıklı istişare ile çözüme ulaşmak."

Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge Başkanı Şefik Diler de sendikal örgütlenmenin, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük iki bankası başta olmak üzere örgütlenmesini tamamlayarak finansal alanda en büyük sendika haline gelen Öz Finans İş Sendikasını kurumsallaşma yönünde attığı adımlardan dolayı kutlayan Diler, genel kurulun, çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi, korunması ve güvence altına alınmasına vesile olmasını temenni etti.

- Şube Başkanlığına Yasin Akülkü seçildi

Genel kurulda Antalya Şube Başkanlığına seçilen Yasin Akülkü ise şube olarak 2 bin 617 sendika üyesine hizmet vereceklerini bildirdi.

Şubelerinin kuruluşundan bu yana üyeleri en az bir defa ziyaret ettiklerini aktaran Akülkü, "Bundan böyle de aynı azim ve kararlılıkla görevimi sürdüreceğim. Bugün burada bizlerle birlikte olan Genel Başkanım Sayın Ahmet Eroğlu başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize, delegelerimize ve davetlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyorTürkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın, kollarını erken hissetmesi bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.