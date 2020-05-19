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Öz: "Yeni bir zaferin eşiğindeyiz"

ERZURUM HABERLERİ  | 19.05.2020 09:55 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ülke olarak yeni bir savaşın içinde olunduğunu ve korona virüse karşı kazanılacak zaferin ekonomik anlamda da başarıya giden yolun başlangıcı olacağını ifade etti.19 Mayıs tarihinin düşman çizmeleriyle çiğnenmiş yurdun kurtarılması için verilen Milli Mücadele’nin ilk adımı olduğunu belirten Öz, "Yüz yıl önce düşmana karşı verilen şanlı mücadelenin bir benzerini bugün insanlarımızın sağlığını korumak için vermekteyiz.

Öz: "Yeni bir zaferin eşiğindeyiz"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ülke olarak yeni bir savaşın içinde olunduğunu ve korona virüse karşı kazanılacak zaferin ekonomik anlamda da başarıya giden yolun başlangıcı olacağını ifade etti.
19 Mayıs tarihinin düşman çizmeleriyle çiğnenmiş yurdun kurtarılması için verilen Milli Mücadele’nin ilk adımı olduğunu belirten Öz, "Yüz yıl önce düşmana karşı verilen şanlı mücadelenin bir benzerini bugün insanlarımızın sağlığını korumak için vermekteyiz. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsüne karşı başarılı bir savaş veren devletimiz, yeni bir zafer kazanmak için tüm unsurlarıyla görevinin başındadır" dedi.
Korona virüs sonrası hayatın eskisi gibi olmayacağının altını çizen Başkan Öz, "Bugüne kadar tüm unsurlarıyla başarılı bir savaş veren hükümetimiz virüsün yayılma hızını kontrol altına almayı başarmış gözükmektedir. Evde kalarak bu mücadeleye verdiğimiz desteği dualarla güçlendirmek için kutlu bir zaman dilimi önümüzde bulunmaktadır. Virüse karşı kazanacağımız zaferin ekonomik anlamda da büyük bir başarıya giden yolun başlangıcı olacağı kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ve gazilerimizi rahmetle anarken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

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