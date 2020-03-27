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Özalp Kaymakamlığı yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

VAN HABERLERİ  | 27.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp Kaymakamlığı, korona virüsten dolayı evlerinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.Korona virüsü salgını nedeni ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için Özalp Kaymakamlığı harekete geçti.

Van’ın Özalp Kaymakamlığı, korona virüsten dolayı evlerinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Korona virüsü salgını nedeni ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için Özalp Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe genelinde ikametinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkez mahallerde polis, kırsalda ise jandarma ekipleri tarafında evinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

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