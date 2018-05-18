SPOR

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:15 | Son Güncelleme

10 yaşındaki Türk öğrenci Ozan Blanton, İspanya'da yapılan Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na Chicago'dan seçilen tek oyuncu oldu.

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Bayern Münih'in kardeş takımı Chicago Futbol Kulübü'nde forma giyen 10 yaşındaki Türk öğrenci Ozan Blanton, Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ABD'nin Chicago kentindeki Greenfields Akademisi'nde 4. sınıfa devam eden Ozan Blanton, futbolunu geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Chicago City Futbol Kulübü ve Chicago'daki Latin liginde oynayan Ozan, yazları da Türkiye'de Altınordu'da top koşturuyor.

Oynadığı maçlarda farklı tekniği ile kendisini gösteren Ozan, geçen ay İspanya'da gerçekleşen Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na Chicago'dan seçilen tek oyuncu oldu.

Kendi takımının dışında Chicago City'nin üst yaş takımlarında da davet üzerine forma giyen Ozan, takımının tek golünü kaydettiği Chicago City-Blue karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Spor performansının yanı sıra derslerindeki başarısıyla da ailesini gururlandıran Ozan, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Büyüdüğümde profesyonel bir futbolcu olmak ve Barcelona ya da Bayern Munih takımlarında oynamak istiyorum" dedi.

Ozan'ın hocalarından Ryan Rogak, minik sporcunun geleceğinden umutlu olanların başında geliyor. Ozan'ın çok yetenekli olduğunu vurgulayan Ryan Rogak, "Özellikle orta sahadan başlayan ataklarda ve gol pozisyonlarında çok etkili. Onun kadar istekli oyuncu bulmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

"Parlak bir futbol geleceği olduğunu düşünüyorum"

Minik Türk futbolcunun kendini her gün geliştirdiğini anlatan Rogak, "Ozan'ın çok parlak bir futbol geleceği olduğunu düşünüyorum. Böyle devam etmesi durumunda profesyonel olarak futbol kariyerine devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Ozan'ın annesi Yasemin İpek Blanton da oğlunun aynı zamanda ABD'deki Global Premier Soccer'ın ülke çapında oluşturduğu takımda oynadığını vurgulayarak, "Onunla her zaman gurur uyuyoruz." dedi.

Oğlunun yeteneklerinin sadece futbol ile sınırlı olmadığının altını çizen Yasemin İpek Blanton, "Ozan derslerinde de çok başarılı bir öğrenci. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra bilim adamı olmak istiyor." açıklamasında bulundu.

Baba Sean Blanton ise, "Ozan olağanüstü bir çocuk. Futbolu her şeyden çok seviyor ve çok yoğun çalışıyor. Gelişebilmek için sürekli kendisine meydan okuyor. Biz de ailesi olarak ona doğru ortamları sağlayarak gelişim sürecine destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!
Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

A Milli Takım aday kadrosunda büyük sürpriz

A Milli Takım aday kadrosunda büyük sürpriz

Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi

Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim mantiga gore cocuk baba tarafindandir, amerikan :) tabi unluyse farketmiyor lan ne yanar doner bu dunya
olsun bizim yollarımız köprülerimiz var onlar insana yatırım yapıyor biz koyunlara
Diğer Haberler
Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!

Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!

Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi!

Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.