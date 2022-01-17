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"Ozan Çolakoğlu ve Gülşen boşanıyor" iddiası! "Evi terk etti"

17.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle günlerdir magazin gündeminde olan Gülşen ile ilgili bir iddia herkesi şaşırttı. Gelen son dakika iddiasına göre Gülşen'in evliliği çatırdadı. Seyhan Soylu'nun iddiası 2. Sayfa'da kendine yer buldu ve Ozan Çolakoğlu ile Gülşen'in boşanacağı haberi gündem oldu.

"Ozan Çolakoğlu ve Gülşen boşanıyor" iddiası! "Evi terk etti"

İstanbul'da sahne alan Gülşen'in kostümleri yeniden gündem oldu. Transparan tercih etmesiyle hem beğenilen hem eleştirilen Gülşen'in evliliğiyle ilgili de şaşırtan bir iddia konuşuluyor. Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Ozan Çolakoğlu ile Gülşen boşanma kararı aldı.

Bir çocukları bulunan çiftin evleri de ayırdığı konuşuluyor. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Ozan Çolakoğlu Gülşen ile yaşadığı evi terk etti. Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.

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"BEN ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu açıklamasında "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." demişti.

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Ozan Çolakoğlu
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