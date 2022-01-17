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Seren Serengil Gülşen'i hedef aldı! "Striptiz kıyafeti gibi..."

17.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polemikleriyle sık sık gündem olan Seren Serengil Gülşen'in son sahne tarzını ve dansını hedef aldı. Serengil Gülşen'i yaptığı bir paylaşımla eleştirdi ve ünlü popçunun yaptığının aşırı olduğunu karar verdi. Seren Serengil paylaşımında "Striptiz kıyafeti gibi..." yorumunda bulundu.

Seren Serengil Gülşen'i hedef aldı! "Striptiz kıyafeti gibi..."

Gülşen'in transparanı ve sahnedeki iddialı dansı sosyal medyayı adeta salladı. Sahnede transparan tercih eden ve kalça dansıyla da dikkat çeken Gülşen pozlarını paylaşarak "Sahneden inmek çok zor geldi. Yeniden buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Bu kadar sevildiğim için de çoook şanslıyım" dedi.

Gülşen'in dansı hayranlarından tam not alırken bir kısım tarafından ise eleştirildi. Ebru Polat'ın ağza alınmayacak sözlerinden sonra Seren Serengil de Gülşen'i hedef aldı.

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Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirdi. Eleştirisinde Serengil şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız."

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Seren Serengil
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