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Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit'ten tatil pozları!

30.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açarak, romantik pozlar paylaştı. Kendi sayfasında bikinili karelerini yayınlayan Yiğit'in düzgün fiziği ve dövmeleri dikkat çekti.

Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit'ten tatil pozları!

Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, model sevgilisiyle kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

n birbirine baktığı poz hayranlarından beğeni aldı. Yiğit de kendi sayfasından bikinili karelerini yayınladı. Model, fit fiziği ve dövmeleriyle dikkat çekti.

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Yiğit, Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisiyle selfie yaptığı kareyi de paylaştı. Dolunay sevgilisinin bir karesine, "What a woman (ne kadın)" diye yazdı.

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Yiğit, sevgilisinin bacağını tuttuğu pozu da yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ozan Dolunay
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