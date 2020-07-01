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Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz, darp iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu.

Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Sık sık agresif tavırlarıyla gündeme gelen Ozan Güven'in sosyal medya uzmanı olan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre, 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.

Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti iddası!Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti iddası!

Olayın tarafı Deniz Bulutsuz Instagram hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri doğruladı.

Yaptığı paylaşımda,

'Kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım' dedi.

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