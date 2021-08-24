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Ozan Kabak'a Torino'dan teklif

24.08.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Jose Mourinho'un Roma'ya istediği Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a bu kez Torino'nun talip olduğu ve ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Ozan Kabak'a Torino'dan teklif

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'a İtalya'dan Torino'nun teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Serie A ekiplerinden Torino'nun Schalke'ye resmi teklif yaptığı ifade edildi. Torino'nun kiralama teklifinin yanında satın alma opsiyonu önerdiği belirtilirken Alman kulübünün Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi aktarıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak için daha önce de Jose Mourinho'nun Roma'sının devreye girdiği İtalyan basını tarafından manşetlere taşınmıştı.

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Ozan Kabak
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