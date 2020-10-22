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Ozan Kabak için Juventus da devrede!

İTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 19:57 | Son Güncelleme

Milli stoper oyuncusu Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devreye girdi.

Ozan Kabak için Juventus da devrede!

Daha önce transfer döneminde adı Milan'la anılan Ozan Kabak için devreye bir başka İtalyan devi girdi. Son 9 Serie A sezonunun şampiyonu Juventus, 20 yaşındaki stoper için teklif hazırladı.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.

Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı transfer sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.

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