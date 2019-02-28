SPOR

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama! Bayern Münih....

ALMANYA HABERLERİ  | 28.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski akademi sorumlusu Nedim Yiğit, eski öğrencisi Ozan Kabak ve sarı kırmızılı takımın santrforu Mbaye Diagne hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama! Bayern Münih....

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Nedim Yiğit, "Galatasaray için Erzurumspor karşılaşması zor bir deplasman. Erzurumspor'un iç sahada bu sezon mağlup olsa da hiç silindiğini görmedik. Özellikle taraftarıyla iyi bir bütün olmuş bir Erzurumspor takımı var. Erzurum'da saha zemininde kötü bir durum beklemiyorum. Sıcaklık tabii ki futbolcuları ve taraftarı etkileyecektir.

Diagne'ye eleştiriler var. Diagne'nin Kasımpaşa'da attığı gollerin %80'i ceza sahası gollüdür. Fatih Terim'in oyun modelinde alanlar arasına geçiş var. Diagne'nin burada payını unutmamak lazım. Diagne'nin kendini ilerleyen haftalarda bulacağını düşünüyorum.

Ozan Kabak kendi kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. Ozan'ın maçlarını takip ediyorum. Hataları elbette olacak. Ozan'ın orijinalı santrforudur. Altyapıda santrfor olarak görev yaptı. Sonrasında stoper pozisyonuna geçti. Ozan'ın önümüzdeki yıllarda daha iyi takımlarda olacağını düşünüyorum. Ozan için Bayern Münih ve B.Dortmund neden olmasın? Ozan ilerleyen yıllarda B.Münih ya da Dortmund'a transfer olabilir.

Ozan'ın şu anda Bundesliga'da görev almasında başta Fatih hoca olmak üzere tüm arkadaşlarımızın emeği vardır. Ozan çok kararlı ve kendisini geliştiren bir arkadaşımız. Önümüzdeki yıllarda daha güzel yerlerde ülkemizi temsil edecek" dedi.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?''Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Düelloda gülen DortmundDüelloda gülen Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak Mbaye Diagne Spor Toto Süper Lig Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Erzurumspor maçının saati belli oldu

Erzurumspor maçının saati belli oldu

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Kral Kupası'nda ilk yarı finalist Barça

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Bayern tarihe geçerek kazandı

Bayern tarihe geçerek kazandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama! Bayern Münih....

Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama

Ünlü teknik direktörden futbolcularına şok sözler: Bu i..nelerle mi kazanacağım?

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Borussia Dortmund 3 - 2 Bayer Leverkusen

Düelloda gülen Dortmund

Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Nürnberg

Kaay Ayhan galibiyeti getirdi

Bayern Münih 1 - 0 Hertha Berlin

Bayern tek golle güldü

Borussia Dortmund deplasmanda golsüz berabere kaldı

Dortmund golsüz berabere kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.