Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama! Bayern Münih....

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Nedim Yiğit, "Galatasaray için Erzurumspor karşılaşması zor bir deplasman. Erzurumspor'un iç sahada bu sezon mağlup olsa da hiç silindiğini görmedik. Özellikle taraftarıyla iyi bir bütün olmuş bir Erzurumspor takımı var. Erzurum'da saha zemininde kötü bir durum beklemiyorum. Sıcaklık tabii ki futbolcuları ve taraftarı etkileyecektir.

Diagne'ye eleştiriler var. Diagne'nin Kasımpaşa'da attığı gollerin %80'i ceza sahası gollüdür. Fatih Terim'in oyun modelinde alanlar arasına geçiş var. Diagne'nin burada payını unutmamak lazım. Diagne'nin kendini ilerleyen haftalarda bulacağını düşünüyorum.

Ozan Kabak kendi kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. Ozan'ın maçlarını takip ediyorum. Hataları elbette olacak. Ozan'ın orijinalı santrforudur. Altyapıda santrfor olarak görev yaptı. Sonrasında stoper pozisyonuna geçti. Ozan'ın önümüzdeki yıllarda daha iyi takımlarda olacağını düşünüyorum. Ozan için Bayern Münih ve B.Dortmund neden olmasın? Ozan ilerleyen yıllarda B.Münih ya da Dortmund'a transfer olabilir.

Ozan'ın şu anda Bundesliga'da görev almasında başta Fatih hoca olmak üzere tüm arkadaşlarımızın emeği vardır. Ozan çok kararlı ve kendisini geliştiren bir arkadaşımız. Önümüzdeki yıllarda daha güzel yerlerde ülkemizi temsil edecek" dedi.

