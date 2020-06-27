SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2020 22:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun maçın ardından gözyaşlarını tutamamasını yorumladı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta iki gol birden atarak maça damga vuran Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun maçın ardından gözyaşlarını tutamamasını yorumladı.

Skor 2-1 olduğunda Emre Belözoğlu'nun sinirlendiğini ifade eden Ozan Tufan, "2-1 olduktan sonra Emre ağabey sinirlendi doğal olarak. Sinirlerini hakim olamadı ve 3-2 olunca ağladı. Soyunma odasında da göz yaşlarını tutamadı. 3-2 oldu, arkadaşlarım bana geldiğinde, ben Emre ağabeye baktım. Emre ağabey orada ağlıyordu" dedi.

Emre Belözoğlu'nun üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu da vurgulayan Ozan, "Yaşadağımız sıkıntılar var, herkesin kendi problemleri var. Hedefimiz şampiyonluktu, şampiyonlutkan uzaklaştık. Kötü bir sürece gittik, Ersun Hoca gitti. Emre ağabeyin üzerinde çok baskı var. Her şeyini vermek istiyor, son senesi. Belki onun mutsuzluğunu yaşıyor. 3. golü attığımda ben de sinirlendim. Biz bu maçı buraya getirmemeliydik. Emre ağabeyi de öyle görünce sinirlendim. Ararız, gönlünü alırız" şeklinde konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptıF.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

Ali Koç'tan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Ali Koç'tan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

F.Bahçe'de maç öncesi sakatlık şoku!

F.Bahçe'de maç öncesi sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de Muriç, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'dan açıklamalar

Bu gemiyi limana yanaştıracağız!

ÖZET | Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor maç sonucu

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe'de Simon Falette maç öncesi sakatlandı

F.Bahçe'de maç öncesi sakatlık şoku!

Ali Koç'tan Mert Hakan açıklaması: Fenerbahçe isterse alır!

Ali Koç'tan flaş Mert Hakan Yandaş açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.