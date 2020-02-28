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Özcan’dan İdlip saldırısına tepki

MALATYA HABERLERİ  | 28.02.2020 17:23 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir” dedi.MTB Başkanı Ramazan Özcan, İdlib’deki rejim güçlerinin hain saldırısına ilişkin açıklama yaparak, “Mübarek kandil gecesinde İdlib’den gelen acı haberle ciğerimiz yandı.

Özcan’dan İdlip saldırısına tepki

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir” dedi.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, İdlib’deki rejim güçlerinin hain saldırısına ilişkin açıklama yaparak, “Mübarek kandil gecesinde İdlib’den gelen acı haberle ciğerimiz yandı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde İdlib’de bulunan sivil can kayıplarını önleme, sınırlarımızı güven altına almak ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğimize, Suriye rejim güçleri tarafından yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarına dair en ufak bir şüphem yoktur. Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla bu vatan görevinde devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin" diye konuştu.

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