YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Özçay enerji verimliliği için harekete geçti

Özçay enerji verimliliği için harekete geçti

TRABZON HABERLERİ  | 28.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Haziran ayında Enerjisa’nın Trabzon Ticaret Borsası (TTB ) ve Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) ile yapmış olduğu görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesinin ardından bölgenin ileri gelen çay fabrikalarından olan Özçay ile enerji verimliliği (led dönüşümü) Esco modelinde anlaşmaya varıldı.OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olarak olan Erdal Saral’ı ziyaret eden Enerjisa yetkilileri ile pandemi/sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde görüşüldü.Başkan Saral, yaptığı açıklamada "Yapılan anlaşma firmamızın enerji verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacağı gibi güzel bir örnek teşkil edecektir, hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.Ziyaret sırasında konuşan Enerjisa Bölge Satış Müdürü Kadir Çetin, Türkiye’de Esco modelinde öncü olan Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ.’nin bölgedeki ziyaretleri artırarak daha fazla yatırım yapma iştahında olduğunu, bu konuda bölge de bilgilendirme ve projeler için farklı firmalarla da müzakere halinde olduklarını söyledi.Öte yandan yapılan ve yapılacak hizmetlerin özellikle çay sanayicilerini sevindireceği düşünülüyor.

Özçay enerji verimliliği için harekete geçti

Haziran ayında Enerjisa’nın Trabzon Ticaret Borsası (TTB ) ve Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) ile yapmış olduğu görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesinin ardından bölgenin ileri gelen çay fabrikalarından olan Özçay ile enerji verimliliği (led dönüşümü) Esco modelinde anlaşmaya varıldı.
OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olarak olan Erdal Saral’ı ziyaret eden Enerjisa yetkilileri ile pandemi/sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde görüşüldü.
Başkan Saral, yaptığı açıklamada "Yapılan anlaşma firmamızın enerji verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacağı gibi güzel bir örnek teşkil edecektir, hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
Ziyaret sırasında konuşan Enerjisa Bölge Satış Müdürü Kadir Çetin, Türkiye’de Esco modelinde öncü olan Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ.’nin bölgedeki ziyaretleri artırarak daha fazla yatırım yapma iştahında olduğunu, bu konuda bölge de bilgilendirme ve projeler için farklı firmalarla da müzakere halinde olduklarını söyledi.
Öte yandan yapılan ve yapılacak hizmetlerin özellikle çay sanayicilerini sevindireceği düşünülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:37
Öğle
12:27
İkindi
16:10
Akşam
19:08
Yatsı
20:33

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Vefa Eczanesi
Ortahisar
Zaman Eczanesi
Ortahisar
Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Nezih Eczanesi
Akcaabat
Seyitoğlu Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
1461 Trabzon’Da Seçimsiz Kongre
1461 Trabzon’Da Seçimsiz Kongre
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kız arkadaşıyla sevişirken yakalandı
Kız arkadaşıyla sevişirken yakalandı
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.