Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e nezaket ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Sebahattin Özdemir, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile beraberindekilere pandemi sürecinde Havza Belediyesi’nce yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“İş birliğine açığız”

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Yaşadığımız süreçte parti olarak bizler de yerelde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında tüm kurumlar ile iş birliğine açığız. İl ve ilçe teşkilatım adına size geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

"Zor bir süreçten geçiyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Nazik ziyaretiniz ve iş birliği önerinize teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadelede toplumun ortak hareket ederek alınan kurallara uyması çok büyük önem arz ediyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler Havza Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumaya yönelik hizmetlerimize ara vermeden devam etmekteyiz” diye konuştu.



