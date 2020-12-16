YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

SAMSUN HABERLERİ  | 16.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e nezaket ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Sebahattin Özdemir, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile beraberindekilere pandemi sürecinde Havza Belediyesi’nce yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.“İş birliğine açığız”CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Yaşadığımız süreçte parti olarak bizler de yerelde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında tüm kurumlar ile iş birliğine açığız.

Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e nezaket ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Sebahattin Özdemir, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile beraberindekilere pandemi sürecinde Havza Belediyesi’nce yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“İş birliğine açığız”
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Yaşadığımız süreçte parti olarak bizler de yerelde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme noktasında tüm kurumlar ile iş birliğine açığız. İl ve ilçe teşkilatım adına size geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

"Zor bir süreçten geçiyoruz"
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Nazik ziyaretiniz ve iş birliği önerinize teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadelede toplumun ortak hareket ederek alınan kurallara uyması çok büyük önem arz ediyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler Havza Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumaya yönelik hizmetlerimize ara vermeden devam etmekteyiz” diye konuştu.

Özdemir:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:47
Öğle
12:35
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.