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Özdilek’ten yeni yıla özel hediye çeki

BURSA HABERLERİ  | 23.12.2020 11:13 | Son Güncelleme

Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş telaşında olanlar, Özdilek’ten 30 lira indirim kuponu kazanma fırsatı yakalıyor.Türkiye genelindeki tüm Özdilek departman mağazalarından, ev tekstili mağazalarından ve hipermarketlerinden 24 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kuponu hediye ediliyor.

Özdilek’ten yeni yıla özel hediye çeki

Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş telaşında olanlar, Özdilek’ten 30 lira indirim kuponu kazanma fırsatı yakalıyor.
Türkiye genelindeki tüm Özdilek departman mağazalarından, ev tekstili mağazalarından ve hipermarketlerinden 24 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kuponu hediye ediliyor. Market alışverişinden ev tekstili ürünlerine, zücaciyeden dekoratif ürünlere kadar a’dan z’ye ihtiyacınız olan ürünlerin yerli ve yabancı seçkin markalarla satışa sunulduğu Özdilek’te tüm misafirler, kazandıkları indirim kuponlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yine Özdilek mağazalarından ve hipermarketlerinde gönül rahatlığıyla harcayabiliyor.
Alışveriş merkezleri, departman mağazaları, ev tekstili mağazaları ve hipermarketleriyle Özdilek, yeni yılda da ihtiyaç duyulan binlerce ürünün bulunabileceği bir alışveriş konseptini misafirlerine sunmaya devam ediyor.

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