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Özel birey yazdığı ilk kitabını kaymakama hediye etti

KONYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hatice Oflaz isimli özel birey yazdığı ilk kitabını Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçiye hediye etti.Ereğli rehabilitasyon merkezinde kalan özel birey Hatice Oflaz, öğretmenlerinin büyük gayret ve destekleriyle önce okumayı yazmayı öğrendi, ardından da günlük tutmaya başladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hatice Oflaz isimli özel birey yazdığı ilk kitabını Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçiye hediye etti.
Ereğli rehabilitasyon merkezinde kalan özel birey Hatice Oflaz, öğretmenlerinin büyük gayret ve destekleriyle önce okumayı yazmayı öğrendi, ardından da günlük tutmaya başladı. Günlüklerinden oluşturduğu "Kanatlarımla Gökyüzü" isimli kitap çıkarın Hatice oflaz, ilk kitabını da Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçiye imzalayarak hediye etti.
Ereğli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nazifer Sevencan, Hatice Oflaz’ın çok gayretli ve istekli bir kişi olduğunu ve okuma yazmayı kaldığı rehabilitasyon merkezinde öğrendiğini söyledi.
Kaymakam Çiftçi tarafından ’Başarı belgesi’ ile ödüllendirilen Hatice Oflaz’ı yazdığı ve hediye ettiği kitaptan ötürü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Hatice Oflaz ise, kitabının tanıtımını yaparak, "Kanatlarımla Gökyüzü" kitabının çıkmasında desteklerini esirgemeyen öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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