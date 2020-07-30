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Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin saçlarını ücretsiz keserek bayram öncesinde yüzlerini güldürdü.Eskişehir’de Saloon HY isimli işletmenin sahibi kuaför Hasan Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir davranışa imza attı.

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin saçlarını ücretsiz keserek bayram öncesinde yüzlerini güldürdü.
Eskişehir’de Saloon HY isimli işletmenin sahibi kuaför Hasan Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir davranışa imza attı. Yılmaz, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında işletmesine gelen fiziksel ve zihinsel engelli bireyler ile ailelerinin bayram tıraşlarını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 engelli birey ve ailesinin saçını kesen Yılmaz, böyle bir faaliyette bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca Yılmaz, gelecek bayramlarda da engelli bireylerin tıraşlarını ücretsiz olarak gerçekleştireceğini söyledi.
“Onları bayramda yalnız bırakmak istemedik”
Bayram öncesinde engelli bireyler ve ailelerinin saçlarını ücretsiz keserek onları yalnız bırakmak istemediğini ifade eden kuaför Hasan Yılmaz, “Zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimizin aileleriyle birlikte hizmetlerini verdik. Onları bayramda yalnız bırakmak istemedik. Çok güzel bir bayramlaşmamız oldu. Onlar da mutlu oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da onları yalnız bırakmadık. Saçlarını kestik, kendilerinin ve ailelerinin bakımını yaptık. Onlar bizim kardeşlerimiz, gönül bağımız. Onlar mutlu olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz. Yardıma ihtiyacı olan ve hizmet almak isteyen herkes gelebilir” diye konuştu.
“Oğlum 4 aydır tıraş olmamıştı”
Engelli oğlunun 4 aydır tıraş olmadığını ve bayram öncesinde böyle bir fırsata sahip olmaktan mutluluk duyduklarını belirten anne Saniye Şenocak, “Oğlumu tıraş olması için getirdim. 4 aydır tıraş olmamıştı. Onun için buraya geldik. Hepsine teşekkür ediyoruz bizi davet ettikleri ve böyle bir imkân sağladıkları için. Bu dünyamıza da bir düzen gelsin. Bu hastalığa bir çare bulunsun” dedi.

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