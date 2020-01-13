(Özel) Diyarbakır’da nöbet tutan annelere atkı gönderdiler

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için Kocaeli’de örülen atkılar annelere mektupla ulaştırıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan acılı annelerin bekleyişi sürerken, Türkiye’nin dört bir yanından da destekler gelmeye devam ediyor. Kocaeli’de, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü’nde eğitim gören 780 çocuk, evlat nöbeti tutan anneler için ördükleri atkıyı kaleme aldıkları mektupla birlikte Diyarbakır’a gönderdi. Çocuk Kulübü’nde anneler için atkı ören çocukları ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Okul öncesi eğitim gören yavrularımızın okuyorum, dokuyorum projesi kapsamında üretmiş oldukları boyunlukları görmeye geldik. Çocuklarımız güzel bir faaliyet yapmışlar. Özellikle bugün Diyarbakır’da onurlu bir duruş sergileyen, terör örgütü tarafından evlatları kaçırılmış annelerimize bu boyunlukların bir kısmını gönderdik. Bu onurlu duruşundan dolayı annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yavrularımız bu kış günlerinde üşememeleri için böyle bir hassas noktada düşünmüşler. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum. Bizim çocuk kulüplerimiz okul öncesi eğitim veriyor. Yaklaşık bin öğrencimiz burada değerler eğitimi, İngilizce ve okul öncesi eğitime tabi tutuluyor” ifadelerini kullandı.

“Tüketen değil, üreten bir proje”

Okul Öncesi öğretmeni Fatma Yel ise, “Biz bu projeyi 7 çocuk kulübü 800’e kadar öğrenciyle eş zamanlı olarak başladık. Çocuklarımızın sosyal sorumluluklarını geliştirmek adına başlattık. Aynı zamanda çocuklarımızı bilişsel anlamda destekledik ve kas gelişimine destekte bulunduk. Biz bu projeyi başlatırken bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu proje tüketen değil, üreten bir proje. Çocuklarımız mağazadan almıyorlar, kendileri örerek üretiyorlar. Diyarbakır’da yavrularını bekleyen, nöbet tutan annelere ve bölgemizde eğitim gören KYK yurdunda kalan öğrencilerimize gönderilecek” şeklinde konuştu.

“Hep onların yanındayız”

Atkı ören okul öncesi öğrencisi Zehra Erdoğan, “Boyunları üşemesin diye gönderiyoruz. Onlara sevgi ve saygı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Feyza isimli bir öğrenci ise, “Diyarbakır’daki anneler üşümesin diye ve öğrenciler için ördük. Onlara sevgi gösteriyoruz. Hep onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

