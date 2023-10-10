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Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

10.10.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu ilçesinde D.Ö. isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelileri, kurulan özel ekibin 560 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve 100’e yakın kişiyle yapılan yüz yüze görüşme sonucu yakalandı.

Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde 16 Eylül 2023 günü D.Ö. isimli şahsın “Kasten Öldürülmesi” olayının aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurulduğu belirtildi. Açıklamada, “KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 560 saat kamera görüntüsü inceleyen özel ekip, 100’e yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaparak olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 şahsı fiziki ve teknik takibe alındı. 9 Ekim 2023 günü 4 ayrı ikamet ve 2 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır” denildi.

Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

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