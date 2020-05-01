YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. (Özel) Erciyes’e 7 futbol sahası yapılacak

(Özel) Erciyes’e 7 futbol sahası yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes’te artık sadece kış turizmine değil yazın da futbol dünyasına da hizmet verileceğini söyledi.Futbol kulüplerinin artık kamp çalışmaları için yurt dışında gitmesine gerek kalmayacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes’te artık sadece kış turizmine değil yazın da futbol dünyasına da hizmet verileceğini söyledi.
Futbol kulüplerinin artık kamp çalışmaları için yurt dışında gitmesine gerek kalmayacak. Kayseri’de Erciyes’in eteklerine 5 yıldız konforunda tesis yapılıyor. İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bin 820 rakımlı bir alana yapılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapılıyor. Toplamda 7 adet nizami futbol sahası yapılacak. Şu an ilk 2’si yapılıyor. Çimleme işlemi yapıldı. Haziran veya Temmuz ayında sahalar hazır hale gelir. Bu sezon 10 takım Erciyes’te kamp çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştirebilir" dedi.
Murat Cahit Cıngı, "Yüksek irtifa Kamp Merkezi bünyesinde mevcut oteller kullanılabilecek. Sahalarda soyunma odaları, tribün ve cafeler olacak. Ayrıca spor salonu, kapalı ve açık yüzme havuzu da tesis içerisinde yer alacak. 2 saha bu sezon olmak üzere, önümüzdeki yaza 7 saha da hazır hale gelir. Yerli ve yabancı takımlarımızı rahatlıkla Erciyes’te misafir edebiliriz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:37
Yatsı
21:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.