(Özel haber) Estupinan: "Transfer konusu kulüplerin arasında çözmesi gereken bir olay"

Denizlispor’un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kiralık oyuncusu Oscar Estupinan, transferi ile ilgili olarak "Ligde kalmaya odaklandım. Ligde kaldıktan sonra her şey belli olur. Bu kulüplerin arasında çözmesi gereken bir olay" dedi.

Denizlispor’da olan kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan, İHA muhabirine verdiği özel röportajda Denizlispor’un hedeflerine konsantre olduğunu vurguladı. Bu sezon çalıştığı 3 teknik adam ile de iyi anlaştığını belirten Estupinan, "Benim aslında hepsiyle iyi anlaştığımı söylemem lazım. Çünkü baktığınız da hepsiyle gol attım ve hepsiyle de anlaştım. Futbollarını ve felsefelerini anladım. Bana bir sürü şey kattılar. Hepsi ayrı ayrı bu daha iyi, bu daha kötü diyemem çünkü gruba da kattıkları çok şey var. O yüzden şu ya da bu diyemiyorum. Hepsiyle aram iyiydi. Hepsiyle gol attım, atabildim, oynayabildim. Bu konuda işim çok rahat" şeklinde konuştu.

"Bu kulübün hedeflerine göre konsantre oldum"

Yeşil-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun Denizlispor’a transferi ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben geldiğim günden beri hepsi bana çok iyi davrandı. Takımdaki çalışanlar, futbolcular hepsi çok iyi davrandı. Şehir bana hoş geldin dedi. Taraftarlarımız gösterdiği sevgi dolu hareketleri, sözler beni çok mutlu etti ama şöyle söylemem lazım bu kulüplerin arasında çözülmesi gereken olay. Ben şu anda tamamı ile bu kulübün hedeflerine göre konsantre oldum. Bu da ligde kalmak, ligde kaldıktan sonrada zaten her şey belli olacak. Bir karar da alınır."