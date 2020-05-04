YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. (Özel haber) Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi

(Özel haber) Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi

VAN HABERLERİ  | 04.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle Umman’dan getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşa canlı müzik etkinliği düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Umman’dan getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşa canlı müzik etkinliği düzenlendi. Müzik sesini yatağından duyan genç, terliklerle konser alanına gelerek 2 türkü seslendirdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında kentteki İmam Şafii Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İpekyolu Belediyesinin de destekleriyle, öğrenci yurdunda gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı. Genç müzisyenlerin bağlama ve gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli türkülerle camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldular. Konseri cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi.

“Yurt müdüründen canlı performans”
Yurt Müdürü Şeref Yıldız’ın sahne aldığı gecede seslendirdiği bir birinden güzel türküler ile yurtta kalanların büyük beğenisini topladı. Canlı performansından memnun kalanlar müdür Yıldız’ı alkışlarla sahneye davet ettiler. Daveti kırmayan müdür Yıldız, sahnelediği performansla geceye renk kattı.

“Yataktan müziği duyan genç, terlikle konser alanına gelerek türkü söyledi”
Yurtta kalanlara yönelik verilen müziği duyan bir İbrahim isimli genç, yatağından kalkıp terliklerle konser alanına geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın yanına gelerek türkü söylemek istediğini söyledi. İnanç İbrahim isimli genci kırmayıp mikrofonu kendisine vermeden önce konuyu anlattı. İnanç, “Hemen komşu köyden ‘müdür abi vallahi müziğin sesini duydum yataktan fırladım geldim” diyen İbrahim isminde bir gencimiz var burada. Bir tane türkü ona söyletelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. Mikrofonu eline alan İbrahim, kendinden emin bir şekilde biri Türkçe biri Kürtçe olmak üzere 2 türkü okudu. Büyük beğeni alan İbrahim, daha sonra geldiği gibi evine gitti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AFAD Müdür Osman Uçar’ın da katıldığı ve birbirinden güzel türkülerin okunduğu program, yurt çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde halay çekmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Van Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
04:59
Öğle
12:08
İkindi
15:57
Akşam
19:08
Yatsı
20:36

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı

Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.