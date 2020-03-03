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  4. Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı

Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı

ANKARA HABERLERİ  | 03.03.2020 19:29 | Son Güncelleme

Sonuçlar "pa.edu.tr" adresinden öğrenilebilecek

  1. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) özel harekat branşlı 500 kadın polis adayı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları "pa.edu.tr" adresinden öğrenilebilecek.

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