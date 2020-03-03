Özel harekat branşlı kadın polis adaylarının mülakat sınav sonuçları açıklandı

\nD\u00f6nem Polis Meslek E\u011fitim Merkezleri'ne (POMEM) \u00f6zel harekat bran\u015fl\u0131 500 kad\u0131n polis aday\u0131 al\u0131m\u0131na ili\u015fkin yap\u0131lan m\u00fclakat s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\n\nEmniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Polis Akademisi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Twitter adresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 "pa.edu.tr" adresinden \u00f6\u011frenilebilecek.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kahve i\u00e7enler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Soylu, Elaz\u0131\u011f'daki son durumu a\u00e7\u0131klad\u0131