Özel İdare, köy içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kırşehir İl Özel İdaresi, köy içme suyu çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kırşehir’de, bulunan köylerin de su sorunu yaşanmaması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köy içi içme suyu çalışmalarının gayret ve özveri ile sürdüğünü söylediği açıklamasında; "Amacımız, Kırşehir’de, bulunan tüm köylerimizin gelecekte su sorunu yaşamaması. Bu kapsamda elimizden gelen tüm çaba ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Planladığımız çalışmaları aralıksız devam ettirip bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 11 milyonluk yatırım ile köylerimize 19 adet kollektör,18 adet terfi hattı ve ENH ile bir adet güneş enerji santrali yapımı gerçekleştirdik"dedi.

"Toplamda 98 köyde depo yapımları, bakım çalışmaları, elektrik pompaj çalışmaları, otomasyon yenileme çalışmalarını tamamladık" diyen Genel Sekreter Yılmaz, "2020 yılında yaklaşık 11 milyonluk bütçeyle (Köydes ve Özel İdaremiz Bütçesiyle) 82 Adet Su ve Alt Yapı Projesi yapacağız. Merkez ve tüm ilçede planlanan köylerimizde 2020 yılı il geneli Su ve alt yapı hizmetleri kapsamında; 82 köyümüze yaklaşık 11 milyonluk yatırımla toplam 82 adet su ve alt yapı projesini hayata geçireceğiz"diye konuştu.