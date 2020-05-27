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(Özel) Köy çocukları izin günlerinde kırda mangala oynuyor

BİTLİS HABERLERİ  | 27.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyündeki çocuklar, çarşamba günleri 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde kırlara çıkıp sosyal mesafeye uyarak mangala oynuyor.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen 4 saatlik serbestlikte sokağa çıkıp gönüllerince eğleniyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyündeki çocuklar, çarşamba günleri 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde kırlara çıkıp sosyal mesafeye uyarak mangala oynuyor.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen 4 saatlik serbestlikte sokağa çıkıp gönüllerince eğleniyor. Tatvan ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu da, eski görev yeri olan Yoncabaşı köyündeki eski öğrencileri ve köy çocukları arasında çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma serbestliğinde mangala turnuvası düzenliyor.
Tatvan Kaymakamlığının destekleriyle mangala turnuvası düzenleyen Mihraç Kulu, çocukların keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Köy çocukları sokağa çıkma serbestliğinin başladığı anda yanlarında getirdikleri minderlerle kırda çiçeklerin arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli bir şekilde mangala oynayarak zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor.
Öğretmen Mihraç Kulu, uyarılarına ve kurallara uyarak mangala turnuvasını tamamlayan başarılı çocukları, çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, bugün 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için sokağa çıkma serbestliği olduğunu hatırlatarak, “Bende Tatvan Kaymakamlığının destekleriyle eski çalıştığım köy okuluna geldim. Burada çocuklarımıza mangala turnuvası düzenledik. Hem geleneksel bir oyunu öğrendi çocuklarımız hem de güzel hediyeler kazandılar. Bu etkinlikten hem köydeki halkımız hem de çocuklarımız memnun oldu. Onların mutluluğu bize bu süreçte yeterli” dedi.
Köydeki çocuklar ise sokağa çıkma serbestliğinde mangala oynayarak güzel vakit geçirdiklerini ifade ettiler. Çocuklardan Süreyya Aygün, “Biz köyde yaşıyoruz. 2 yıldır mangala oynuyorum. Bugün bütün çocuklar için sokağa çıkma serbestliği var. Bizde bunu köy olarak değerlendirdik. Bütün çocuklarla buraya oyun oynamaya geldik. Yarışma düzenledik, hediyeler aldık. Çok mutluyuz. Bu oyunu bize öğreten Mihraç hocamıza da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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