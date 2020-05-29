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Özel okulda online eğitime devam

SAMSUN HABERLERİ  | 29.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisine (salgın) karşı alınan önlemler kapsamında Samsun Bilnet Okullarında online eğitim süresi 26 Haziran’a kadar uzatıldı.Okulun Samsun Kampüsü Okul Müdürü Dilek Eminoğlu, “Okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim sürecine hiç ara vermeden başladık ve öğrencilerimizin sürece daha hızlı adapte olmalarını sağladık.

Özel okulda online eğitime devam

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisine (salgın) karşı alınan önlemler kapsamında Samsun Bilnet Okullarında online eğitim süresi 26 Haziran’a kadar uzatıldı.
Okulun Samsun Kampüsü Okul Müdürü Dilek Eminoğlu, “Okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim sürecine hiç ara vermeden başladık ve öğrencilerimizin sürece daha hızlı adapte olmalarını sağladık. Güçlü alt yapı çalışmaları ile hazırlanan ‘Bilnet Live Academy’ platformumuz sayesinde tüm sınıf düzeylerinde online, offline dersler başta olmak üzere videolarla desteklenen yüzlerce içerikle eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.
Velilere uzaktan eğitim süreci, yapılan çalışmalar, program içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler veren okulun Samsun Kampüsü Eğitim Koordinatörü Songül Yürüyen ise, “Kesintisiz eğitim sürecini her alanda destekleyen ‘Bilnet Okulları Öğrenci Takip Sistemi’yle, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin yaşadığı pandemi sürecinin olumsuz etkilerini, olumluya çevirmiştir. Online ve offline dersler, online deneme sınavları, soru çözüm çalışmalarının yanı sıra, yazar ve ressam söyleşileri, veli seminerleri, uzman paylaşımları, online turnuvalar, online yarışmalar, müzik dinletileri ile öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde bilişsel ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Özel okulda online eğitime devam

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