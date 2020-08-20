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Özel okullardaki hijyen ve alınması gereken önlemler yerinde incelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına yönelik alınan tedbirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.Okulların 21 Eylül tarihinde açılmasının planlandığı ve bu yönde sürdürülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Özel okullardaki hijyen ve alınması gereken önlemler yerinde incelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına yönelik alınan tedbirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.
Okulların 21 Eylül tarihinde açılmasının planlandığı ve bu yönde sürdürülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kayseri’de faaliyet gösteren özel okullardaki hijyen ve alınması gereken tedbirler incelemelerden geçti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, Kayseri’deki özel okullarda, koronovirüse karşı alınan tedbirler ve hijyen çalışmalarını yerinde inceledi.

Özel okullardaki hijyen ve alınması gereken önlemler yerinde incelendi

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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