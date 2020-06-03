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(Özel) Pandemi sürecinde balık satışları arttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali esnafı korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde vatandaşların balık tüketiminde artış olduğunu belirtti.Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bulunan esnaflar, korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde balık satışlarının arttığını belirtti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali esnafı korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde vatandaşların balık tüketiminde artış olduğunu belirtti.
Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bulunan esnaflar, korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan karantina sürecinde balık satışlarının arttığını belirtti. Karantina süreci geçiren vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve özellikle fosfor kaynağı olan balığı sıkça tüketmek amacıyla talebi arttırdığını belirten balıkçı esnaflarından Ali Çakıroğlu, "2019-2020 balık avlama sezonu 15 Nisan tarihinde sona erdi. Tabi bu dönemde dünyanın tamamına yakını gibi ülkemizin de yaşadığı pandemi sürecinde işlerimizde artış oldu. Balık sağlıklı bir gıda olduğu için vatandaşımızın balık tüketimi arttı. Ama bizler de vatandaşlarımız gibi pandemi sürecinin tamamen bitmesini istiyoruz" dedi.

Tezgahlarda her çeşit balık var
Bandırma Balık Hali’nde esnaflık yapan Ali Çakıroğlu, yaz mevsimi olması ve balık avlanma sezonunun sona ermesine rağmen olta balıkçılığı ile tezgahlarda her türlü balığın az da olsa bulunduğunu belirterek, "Hamsi en çok tüketilen balıklarımızdan. Kilosunu 20-30 TL’den satışa sunuyoruz. Sardalya ve istavrit balığının kilosu 15 TL’den alıcı bulurken, çipura ve levrek ise 10 TL’den satılıyor" dedi.

Somonun fiyatı düştü, talep arttı
Ali Çakıroğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yerli Karadeniz somonu için uygulamaya konulan fiyat indiriminin somona olan talebi arttırdığını ifade ederek, "Somonda fiyatlar 70-80 TL’den 40 TL’ye düştü. Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan bu uygulama vatandaşın büyük ilgisini çekti ve yerli Karadeniz somonunda yapılan bu fiyat düşüşü ile vatandaşlar somon balığı tüketimini arttırdı" diye konuştu.

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