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(Özel) Sazlıdere Barajı’nda temizlik çalışması

08.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da barajlarda suların azalmasıyla birlikte çöplerde gün yüzüne çıktı.

İstanbul’da barajlarda suların azalmasıyla birlikte çöplerde gün yüzüne çıktı. İSTAÇ ekipleri de Sazlıdere Barajı’nda temizlik çalışması yaptı.
İstanbul’da barajlarda suların azalmasıyla birlikte çöplerde gün yüzüne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de barajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. İSTAÇ ekipleri, kuraklık yüzünden suları çekilen kent genelindeki baraj ve göllerin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete geçti. Bu kapsamda 4 gündür Sazlıdere barajında temizlik çalışması devam ediyor. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki barajın kıyısındaki atıkları temizledi. Ekipler, temizlik çalışması sırasında toprağın üzerini örttüğü bir balıkçı ağını da çıkardı. Alandan onlarca çöp poşet toplandı.

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