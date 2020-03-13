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Özel Ümit Tıp Bayramı’nı kutladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı pasta keserek kutladı.Özel Ümit Hastaneleri’nde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr.

Özel Ümit Tıp Bayramı’nı kutladı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı pasta keserek kutladı.
Özel Ümit Hastaneleri’nde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, “İnsan yaşamını her şeyin üstünde tutan, tüm güç koşullara karşın özveriyle çalışan hekim arkadaşlarımın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı coşkusunu, paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.
“Sağlıklı yaşam, her bireyin temel hakkıdır” diye konuşan Dr. Züberi, “Bu hakkın tüm yurttaşlarca eksiksiz kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sağlık alanında ulaşılan düzey, günümüzde çağdaşlık göstergelerinden kabul edilmektedir. Kuruluşundan bu yana Özel Ümit Hastaneleri herkesin hakkı olan sağlık hizmetini kaliteli ve özenli bir şekilde devam ettirmiş, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine önem vermiştir” şeklinde konuştu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KUTLUYORUM
23 yıldır kaliteli ve huzurlu ortamda sağlık hizmeti anlayışı ile “Önce İnsan, Önce Sağlık” prensibini benimseyen idealist bir kadroya sahip ve çalışanlarının gösterdiği özveri ile bugünlere başarıyla gelindiğini ifade eden Dr. Züberi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Korona Virüs’ün Türkiye’de de görülmesinin ardından, en yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk sağlık çalışanlarımızdır. Bu dönemlerde dahi insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen sizleri, mesleğinize verdiğiniz önemden dolayı kutluyorum. Kutsal, saygılı ve onurlu mesleğinizi büyük bir özveri ile icra ettiğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

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