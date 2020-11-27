YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nden Öğretmenler Günü kutlaması

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nden Öğretmenler Günü kutlaması

VAN HABERLERİ  | 27.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit ve müdür yardımcıları, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek kendilerine gül ve hediye takdiminde bulundu.Konu ile ilgili açıklama yapan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit, “Öğretmenlik mesleğini icra edip de öğretmenliği sevmeyen yoktur.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nden Öğretmenler Günü kutlaması

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit ve müdür yardımcıları, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek kendilerine gül ve hediye takdiminde bulundu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit, “Öğretmenlik mesleğini icra edip de öğretmenliği sevmeyen yoktur. Çünkü öğretmenlik sadece bilgi, teori, kültür gibi donanımlarla değil baştan aşağı bir sevgi donanımıyla yürütülebilecek bir iştir. Yani öğretmenlik yapmanın, insanlara bir şeyler öğretebilmenin temelinde sevgi yatar. Sevginin gücü ile insanlarla sağlıklı ve etkili iletişimler kurabilen öğretmenler, yine sevginin gücüyle onların hayatlarında kendilerine sağlam bir konum oluştururlar. Bu özel günde öğretmenlerimizi hatırlamak, onların bu özel günlerini kutlamak görevimiz. Öğretmenler Günü’nde onlarla iletişim kurmak ve onların gününü kutlamak öğretmenlerinizi mutlu etmeye yeter de artar bile. Ancak bu Öğretmenler Günü’nde çok daha fazlasını yapıp onların yanına giderek bu özel günde güzel bir hediye alarak yanlarına gittiğinizde ne kadar mutlu olduklarını kendi gözlerimizle görerek onların mutluluğuna ortak olduk. Öğretmenlerimizin birer kandil oldukları düşüncesiyle onlar okula gelmiyorsa biz onlara gideriz deyip ev ev dolaşıp Öğretmenler Günü’nü kutladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nden Öğretmenler Günü kutlaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:56
Öğle
12:00
İkindi
14:32
Akşam
16:54
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.