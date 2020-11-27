Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nden Öğretmenler Günü kutlaması

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit ve müdür yardımcıları, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek kendilerine gül ve hediye takdiminde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Müdürü Erhan Yiğit, “Öğretmenlik mesleğini icra edip de öğretmenliği sevmeyen yoktur. Çünkü öğretmenlik sadece bilgi, teori, kültür gibi donanımlarla değil baştan aşağı bir sevgi donanımıyla yürütülebilecek bir iştir. Yani öğretmenlik yapmanın, insanlara bir şeyler öğretebilmenin temelinde sevgi yatar. Sevginin gücü ile insanlarla sağlıklı ve etkili iletişimler kurabilen öğretmenler, yine sevginin gücüyle onların hayatlarında kendilerine sağlam bir konum oluştururlar. Bu özel günde öğretmenlerimizi hatırlamak, onların bu özel günlerini kutlamak görevimiz. Öğretmenler Günü’nde onlarla iletişim kurmak ve onların gününü kutlamak öğretmenlerinizi mutlu etmeye yeter de artar bile. Ancak bu Öğretmenler Günü’nde çok daha fazlasını yapıp onların yanına giderek bu özel günde güzel bir hediye alarak yanlarına gittiğinizde ne kadar mutlu olduklarını kendi gözlerimizle görerek onların mutluluğuna ortak olduk. Öğretmenlerimizin birer kandil oldukları düşüncesiyle onlar okula gelmiyorsa biz onlara gideriz deyip ev ev dolaşıp Öğretmenler Günü’nü kutladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



