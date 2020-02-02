ÖZET | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Papiss Cisse attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü 90+4. dakikada Issam Chebake attı.
Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve son yarım saatte takımını 10 kişi bıraktı.
Aytemiz Alanyaspor, üst üste 5. galibiyetini aldı ve Süper Lig tarihinde bunu ilk kez başardı.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e yükseltti ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4'üncü sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
dakikada sağ kanttan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Chebake'nin kafa şutunda kaleci Morafona gole izin vermedi.
45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Yeni Malatyaspor savunmasında Mina'yı aşan topu Bakasetas kafayla filelere gönderdi: 1-0.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton (Dk. 57 Tzavellas), Onur Bulut, Salih Uçan (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos (Dk. 84 Efecan Karaca), Cisse
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 71 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Donald (Dk. 65 Walter), Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut (Dk. 57 Kjartansson)
Goller: Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. 90+4 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Hadebe, Dk. 66 Murat Yıldırım, Dk. 78 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Emre Mor yılın en iyi transferi
'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'
'Birliğimiz başarıyı getirecek'
Trabzonspor 19 yıl sonra ilki başardı
Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı
Sörloth durdurulamıyor
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
Leipzig berabere kaldı, liderliği kaybetti
Kaan Ayhan'ın harika golü yetmedi
Flaş Arda Turan açıklaması
Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum