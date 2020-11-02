ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'de 7. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynana karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada (penaltı) Diego Perotti kaydetti. Maçın 62. dakikasında oyuna giren Perotti, ilk maçında fileleri havalandırdı. Antalyaspor'un tek golü 52. dakikada Lukas Podolski'den geldi. Fraport TAV Antalyaspor'da 45. dakikada Serdar Aziz'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Adis Jahovic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de 81'de oyuna Giren Sinan Gümüş, 90+6'da arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonrasında oyundan atıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fraport TAV Antalyaspor 8 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı... 3' TEHLİKE! Sosa bir kez daha sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

4' Kendi yarı alanında topu alan Ozan Tufan müthiş hareketlerle topu rakip ceza alanına taşıdı. Pasında Samatta iyi bir kontrol yapamayınca Antalyaspor savunması topu taca yolladı. 5' MÜTHİŞ POZİSYON! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti. 5' Fenerbahçe'de Enner Valencia yaptığı kafa vuruşu sonrası yere ters düştü. Bu pozisyonda bir sakatlık yaşayan Valencia devamında ayağa kalktı. 10' BOFFIN ÇIKARDI! Rakip sahanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı, penaltı noktası üzerinden Serdar Aziz'in kafa vuruşunda köşeye giden topu Boffin son anda çıkardı. 11' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken Fenerbahçe şu ana dek üç net pozisyon yakaladı. 12' YİNE KAÇTI! Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Soldan Caner'in ortasında Pelkas bıraktı, kale alanı önündeki Samassa kontrol sonrası pasını çıkardı. Valencia'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14' Gökhan sağ kanattan taç atışını kullandı. Samatta, Pelkas'a Pelkas da yanındaki Ozan'a kafayla topu çevirdi. Ozan'ın ceza alanının ilk metrelerinden çektiği volede top çerçeveyi bulmadı. Aut... 18' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Caner'in köşe vuruşundan ortasına ön direkte Samatta yere doğru müthiş bir kafa vuruşu yaptı, direk dibindeki Mert Yılmaz topu çizgiden çıkardı. 23' Etkili paslarla atağa çıkan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzaklardan şutunu çekti, yerden giden top kaleci Boffin'de kaldı. 27' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi oldu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. 35' Fenerbahçe tehlikesi...Gökhan'ın ara pasıyla bir anda ceza alanı sağ çaprazında boş kalan Sosa'nın kale alanına çevirmek istediği topu savunma son anda kornere yolladı. 37' Antalyaspor'da Veysel Sarı, Samatta'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 42' Antalyaspor sağ kanattan Gökdeniz'le çok etkili geldi. Caner'den iyi sıyrılan Gökdeniz'in ön direğe çevirdiği topu Altay yattı ve aldı.

43' Antalyaspor'da Adis Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 44' Serdar Aziz'in tedavisi saha içinde devam ederken VAR'dan da Bahattin Şimşek'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. 45' ANTALYASPOR 10 KİŞİ! Pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, arkadan Serdar Aziz'in ayağına basan Adis Jahovic'in sarı kartını iptal edip kararını kırmızı kart olarak değiştirdi. Antalyaspor 10 kişi kaldı. 46' Bu arada ilk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi. İLK YARI SONUCU: Antalyaspor 0-0 Fenerbahçe 45' Antalya'da ikinci yarı başladı! 47' Fenerbahçe'nin Antalyaspor yarı alanındaki paslaşmaları sonrası Serdar Aziz çok uzaklardan kaleyi denedi. Kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti. 49' GOL! Sağ kanattan son çizgiye inen Enner Valencia'nın ceza alanı ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1 50' Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Boffin'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından Luiz Gustavo gelişine vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

52' GOL! Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 1-1 55' AZ FARKLA! Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tisserand ön direkte müthiş bir kafa vuruşu yaptı, top az farkla üstten auta gitti. 56' YİNE KAÇTI! Caner sol kanattan bir kez daha müthiş bir köşe vuruşu kullandı. Kale alanı içinde bu kez Samatta bomboş durumda kafayı vurdu, top yine üstten auta gitti. 63' CISSE KAFAYI VURDU! Fenerbahçe yine kanattan geldi. Bu kez Gökhan'ın sağ kanattan ortasına Papiss Cisse kale alanının önünde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı. 65' BİR ŞUT! Ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in geriye çevirdiği topa ceza alanı dışından Podolski çok sert vurdu, top direğin dibinden auta çıktı. 67' Fenerbahçe kendi sahasında kaptığı topla ani atağa çıktı, sol kanatta Caner'in pasına Perotti yetişemeyince top Antalyaspor'a geçti. 73' VAR İNCELEMESİ! VAR tarafından izleme önerisi geldi. Pozisyonu inceleyen Bahattin Şimşek herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi. Oyun, ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla başlayacak.