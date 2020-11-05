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ÖZET | Barcelona - Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 09:23 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Barcelona, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Lionel Messi (pen) ve Gerard Pique kaydetti. Dinamo Kiev'in sayısı 75. dakikada Tsygankov'dan geldi. Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

ÖZET | Barcelona - Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Camp Nou'da oynanan karşılaşma Katalan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Messi penaltı vuruşuyla golü bulurken ilk yarı 1-0 Barcelona lehine tamamlandı. İkinci yarıda rakibinin direncini kıran Barcelona bu kez Fati'nin asistinde Pique'nin golüyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Ukrayna ekibinin tek golünü 75. dakikada Viktor Tsygankov attı.

Aynı grupta yer alan Juventus ise deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımını Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla 4-1'lık skorla geçti.

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