ÖZET | Barcelona - Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Barcelona, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Camp Nou'da oynanan karşılaşma Katalan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Messi penaltı vuruşuyla golü bulurken ilk yarı 1-0 Barcelona lehine tamamlandı. İkinci yarıda rakibinin direncini kıran Barcelona bu kez Fati'nin asistinde Pique'nin golüyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Ukrayna ekibinin tek golünü 75. dakikada Viktor Tsygankov attı.

Aynı grupta yer alan Juventus ise deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımını Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla 4-1'lık skorla geçti.