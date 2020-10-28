ÖZET | Başakşehir-PSG: 0-2

Temsilcimiz Medipol Başakşehir H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını bu akşamki mücadelede konuk etti. İyi bir performans ortaya koyan Başakşehir maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. MAÇ DETAYLARI 1' Kritik maç başladı. 2' Başakşehir'de Enzo Crivelli, ikili mücadelede Kurzawa'nın ayağına basınca erken bir sarı kart gördü. 5' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Di Maria ortaladı, Marquinhos istediği kafa vuruşunu yapamayınca top ceza alanımızın dışına çıktı. 6' PSG oyunun kontrolünü eline almaya başladı. Başakşehir savunmadan çıkmakta zorlanıyor bu anlarda. MBAPPE VURDU! 7' Kendi yarı alanında topu alan Mbappe, sol taç çizgisi üzerinde topu atıp hızla ileri çıktı. Soldan içeriye giren Fransız yıldızın çaprazdan çektiği şutta top kaleci Mert'in kucağına gitti. 8' Başakşehir çok adamla rakip ceza alanına girdi. Visca'dan pası alan İrfan Can istediği kontrolü yapamayınca tehlike büyümeden sonlandı. 9' BİR ŞUT! Başakşehir savunmasından doldurulan topta Kimpembe hata yaptı. Topu önünde bulan Crivelli'nin geriye çıkardığı topa İrfan Can gelişine vurdu ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken temsilcimiz Başakşehir şu ana dek güçlü rakibi karşısında oldukça iyi bir performans sergiliyor. 14' PSG bu bölümde top yapmakta zorlanıyor. Kontrol neredeyse tamamen temsilcimiz Başakşehir'de. AZ FARKLA! 15' Başakşehir gole çok yaklaştı. Kendi yarı alanından çok iyi çıkan temsilcimizde orta alanda buluştuğu topla sağa doğru ilerleyen Crivelli gerilerden gelen Visca'yı gördü. Visca'nın ceza alanına girmeden şutunda yerden giden top direğin dibinden auta çıktı. 17' Neymar'ın sol kanattan direkt ceza alanı dışına doğru kullandığı köşe vuruşunda kontrolü yapan Florenzi kaleyi denedi, top üstten auta gitti. 22' Rafael'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına doğru havalandırdığı topa Deniz Türüç hareketlendi ancak yetişemedi. 23' Neymar oyuna döndü ancak devam edemeyecek gibi görünüyor. Yıldız futbolcu kenara değişiklik işareti yaptı. 25' PSG'de Pablo Sarabia maça dahil oldu. Neymar oyundan çıktı. NAVAS ÇIKARDI! 26' Başakşehir'de Rafael ceza alanının hemen dışından çok iyi bir şut çekti, kaleci Navas sert gelen topu güçlükle çıkardı.

28' İrfan Can'ın orta alanda kaptırdığı top sonrası PSG çok adamla hızlı çıktı. Kurzawa'nın ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı. TEHLİKE! 29' PSG'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert'in tokatladığı topu Herrera kafayla kaleye yollamak istedi, top üst ağlarda kaldı. 31' VOLE! PSG'nin sağ kanattan gelişen atağında Sarabia ortaladı, ceza alanı içindeki Kurzawa sol çaprazdan gelişine voleyi vurdu, top çerçeveyi bulmadı. 32' KAÇTI! Hızla Başakşehir ceza alanına giren PSG'de Kurzawa'dan pası alan Di Maria sol çaprazda yerden sert bir vuruş yaptı, top ters taraftaki direğin yanından auta çıktı. 33' Başakşehir topu rakip ceza alanına iyi taşısa da son toplarda etkili olamıyor. 37' ETKİLİ ATAK! Sağ kanattan iyi bindiren Florenzi'nin ortasında Mbappe penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı. 42' Florenzi'nin savunma arkasına gönderdiği topu Moise Kean indirdi ancak araya giren Skrtel topu kalecisine kazandırdı. 43' İrfan Can'dan pası alan Visca'nın sol kanattan ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı ve sonuç gelmedi.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi. İLK YARI SONA ERDİ 46' BÜYÜK TEHLİKE! PSG ikinci yarının hemen başından çok etkili geldi. Sarabia'dan pası alan Mbappe penaltı noktasına doğru topu çıkardı. Sarabia'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı. 49' Başakşehir'de Epureanu, orta alanda Moise Kean'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 50' Başakşehir gole çok yaklaştı. Sol kanattan Bolingoli'nin ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Visca düşerken vuruşunu yaptı, kaleci Navas topu kontrol etti. 53' Başakşehir oyunda dengeyi kurdu. Temsilcimiz bu anlarda sağlı sollu akınlarla PSG savunmasına zor anlar yaşatıyor. 54' Başakşehir'de Mehmet Topal, Di Maria'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 56' VISCA VURDU! Mert'in eliyle hemen başlattığı topu orta alanda alan Visca hızla içeri sokuldu ve ceza yayının üzerinden çok sert vurdu. Kaleci Navas sağına doğru giden topu güçlükle çeldi. 60' Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk oyuna ilk müdahalesini gerçekleştirecek. Hasan Ali Kaldırım oyuna girmek üzere kenara geldi.

61' Mbappe'nin derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Sarabia'nın içeri çevirdiği topu Di Maria'dan önce araya giren Mehmet Topal kornere yolladı. 63' Başakşehir'de Boli Bolingoli yerini Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. TOP AĞLARIMIZDA 64' GOL! Sol kanattan Mbappe'nin kullandığı köşe vuruşunda altı pasa doğru gelen topa bomboş kalan Moise Kean kafayı vurdu ve PSG'yi 1-0 öne geçirdi. 66' AZ FARKLA! Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top direğin hemen üzerinden auta çıktı. 68' Başakşehir'de Mehmet Topal yerini Demba Ba'ya bıraktı. 70' MÜTHİŞ POZİSYON! Başakşehir rakip kalenin hemen önünde üst üste çok önemli fırsatlar buldu. Yaşanan karambodle İrfan Can ve Crivelli bir türlü topu kaleye yollayamazken sol çaprazdan Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Navas önemli bir kurtarış yaptı. 71' Bu kez PSG gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza alanımızda topu alan Di Maria'nın pasında Mbappe penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 74' Hava topu mücadelesinde Epureanu ve Moise Kean kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken sağlık görevlileri hemen sahaya girdi.