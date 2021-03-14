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ÖZET | BB Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0

14.03.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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ÖZET | BB Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0

Abdullah Avcı yönetiminde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Trabzonspor Erzurumspor deplasmanında tekrar çıkış arıyordu. Bordo-Mavili takım Berat ve Vitor Hugo'nun yokluğunda deplasmanda Erzurumspor karşısında galibiyet aradı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, son bölümlerde mücadele bir hayli hareketlendi. Gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 27 yaparken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Trabzonspor 52 puana ulaştı ve son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

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TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 29. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Serkan Asan, Baker ve Afobe'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Hosseini'yi görevlendirdi. Vitor Hugo sarı kart cezası, Berat Özdemir de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Da Silva, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ve Faruk Can Genç yer aldı.

ERZURUMSPOR'DA 3 İSİM FARKLI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Göztepe maçında kırmızı kart gören Manuel Da Costa kadroda yer almazken mavi-beyazlı ekip Trabzonspor maçına Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile sahaya çıktı.

Mesut Bakkal, Da Costa, Murat Uçar ve Rashanu'nun yerine Butko, Emrah Başsan ve Teikeu'yu sahaya sürdü.

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POZİSYON AZ, GOL YOK

Maçın henüz 4. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Emrah Başsan ceza sahası içerisinden sert bir şut çıkardı, Uğurcan topu çelmeyi başardı. 15. dakikada ise Trabzonspor gol aradı. Yunus Mallı ceza sahası dışından uzak köşeye plasesini yolladı, top az farkla auta çıktı.

İlk devrede iki takım da birbirine alan vermemeye odaklanırken ilk çeyrek sonrası orta alan mücadelesi oynandı. Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın da ilk yarıları berabere biterken; bu karşılaşmaların yedisinde ilk 45 dakikalar 0-0 sona erdi.

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DEĞİŞİKLİKLER GELDİ

İkinci yarıda iki takım da ani atak şanslarıyla boşluklar yakalarken gol sesi ise çıkmadı. Maçta ilk müdahaleyi Mesut Bakkal yaptı. 60. dakikada Erzurumspor'da El Kabir'in yerine Novikovas oyuna girdi. Trabzonspor'da ise 64'te Yunus Mallı'nın yerine Flavio şans buldu

ERZURUMSPOR TEHLİKELİ GELDİ

Maçta son 20 dakikada Erzurumspor sol kanadı etkili kullanmaya başladı. 70'de Cenk Ahmet'in ceza sahasına doldurduğu ortaya savunmadan gelen Teikeu kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

71'de ise Trabzonspor'da Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği sert şurt yerden sekti ama Erzurum kalecisi Szumski topu kontrol etmeyi başardı.

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SON HAMLELER FAYDA ETMEDİ

Karşılaşmada 73. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Erzurumspor'da Aatif'in yerine Buğra Çağıran sahne aldı. Abdullah Avcı, 85'te Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'i görevlendirdi

Son çeyrekte iki takım da savunmasını sağlama aldı. Karşılıklı ataklara rağmen gol sesi çıkmadı ve birer puanla ayrıldılar

GOLLÜK FIRSATLAR KAÇTI

Ev sahibi BB Erzurumspor'un 76. dakikada atağında Aatif'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Buğra çok uygun durumda vurdu, kaleciye çarpan top dışarıya çıktı. 79'da Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasında ceza sahasında çaprazda karşı karşıya durumda kalan Djaniny'nin sol ayağıyla çektiği sert şut auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

5' dakikada ev sahibi ekipte Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.

16' dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde, top az farkla auta gitti.

40' dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasında kademeye giren Hosseini, topun El Kabir'e gitmesini engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...


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Anahtar Kelimeler:
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